قوة الردع تكشف تفاصيل القبض على مصور ليبيا الأحرار

كشف الناطق الرسمي باسم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب أحمد بن سالم، عن أسباب القبض على مصور قناة ليبيا لكل الأحرار الصديق الدوكالي بالعاصمة طرابلس.

وأوضح بن سالم، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن القبض على الدوكالي تم يوم الثلاثاء بتاريخ 27/8/2019، وتم إحالته إلى النيابة الأحد 1/9/2019 بتهمة سب وشتم للحرس الرئاسي، قائلا “تم القبض على الدوكالي بعد تقديم بلاغ بشأن مشاجرة مع حرس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وإهانة الحراسات بالسب والشتم بجانب مقر قناة ليبيا الأحرار، وتم إحالته للنيابة بمجمع المحاكم طرابلس لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله، وعملية القبض كانت بأمر قبض وليس خطف أو إخفاء قصري كما يروج البعض”.

الجدير بالذكر، أن قناة ليبيا لكل الأحرار التي تبث من تركيا لم تصدر أي تعليق على نبأ اعتقال مصورها حتى الآن، فيما طالب مقربون وصحفيون وزملاء “الصديق الدوكالي” حكومة الوفاق ووزارة الداخلية بالكشف عن مصير “الدوكالي” والإفراج الفوري عنه.

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