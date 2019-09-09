سلامة يُحشد لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا

أخبار ليبيا24-خاص

التقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز اليوم الإثنين مع القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا نيكولاس هامبتون.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إن خلال اللقاء جرى بحث الوضع الراهن في ليبيا والمؤتمر الدولي القادم الذي يجري التخطيط لعقده حول ليبيا.

وجاء هذا اللقاء بعد يوم من عقد سلامة في تونس اجتماعًا مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر والسفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الراهنة والاستحقاقات الإقليمية والدولية الآنية المتعلقة بليبيا.

وتأتي هذه اللقاءات التي يعقدها سلامة مع المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين في ظل تصاعد وتيرة الاشتباكات منذ يوم السبت بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق في جنوب طرابلس.

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