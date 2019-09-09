الوفاق تبحث بدائل للطرق التقليدية في إنتاج الطاقة

عقدت اليوم الاثنين اللجنة المشكلة بموجب قرار أمين عام مجلس الوزراء رقم”9″، لسنة 2019 ميلادية بشأن تحديد أسباب الانقطاع المتكرر لإمدادات مياه النهر الصناعي والتيار الكهربائي اجتماعا مع كل من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية، رئيسا مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحث إيجاد الحلول والبدائل للطرق التقليدية في إنتاج الطاقة الكهربائية كما جرى مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لإنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية والذرية والرياح.

واستعرضت مؤسسة الطاقة الذرية وجهاز الطاقات المتجددة المشاكل والصعوبات التي تعترضهما في إنتاج الطاقة.

واتفق المجتمعون على الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة من أجل الوصول إلى إعداد مقترح لإنشاء جسم يعنى بإنتاج الطاقة، والتأكيد على الاتجاه للاستثمار في مجال الطاقة.

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