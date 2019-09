لجنة معالجة انقطاع الكهرباء والمياه تدرس بدائل لإنتاج الطاقة

المتوسط

ناقشت لجنة تحديد أسباب الانقطاع المتكرر لإمدادات مياه النهر الصناعي والتيار الكهربائي، اليوم الاثنين، إيجاد الحلول والبدائل لإنتاج الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مع كل من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية، رئيسا مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة، مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لإنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية والذرية والرياح ، واستعرضت خلاله مؤسسة الطاقة الذرية وجهاز الطاقات المتجددة المشاكل والصعوبات التي تعترضهما في إنتاج الطاقة.

واتفق المجتمعون على الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة من أجل الوصول إلى إعداد مقترح لإنشاء جسم يعني بإنتاج الطاقة، والتأكيد على الاتجاه للاستثمار في مجال الطاقة.

