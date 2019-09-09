جلاله يبحث مع مجلس الدولة دعم النازحين من مرزق

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله، اليوم الاثنين عضوين بمجلس الدولة عن مدينتي مرزق، والجفرة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن عضوي مجلس الدولة استعرضا آليات الدعم الإنساني للنازحين من مدينة مرزق وسبل توفير الاحتياجات الأساسية لها، مؤكدين على ضرورة تسييل المخصصات المالية للبلديات بالمنطقة الجنوبية المتضررة وبلدية الجفرة التي تستضيف النازحين.

وأكد جلالة على أهمية انسياب البيانات الخاصة بالنازحين بمنظومة قاعدة بيانات النازحين بمركز المعلومات برئاسة الوزراء، حتى يتسنى للجنة العليا لشؤون النازحين دراستها وإصدار توصياتها لتوفير مزيد من الدعم من المجلس الرئاسي.

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