المتوسط

ناقش وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور “فوزي بومريز” اليوم الإثنين، خطة عمل الإدارة العامة للتعليم الحرّ بالوزارة ، وذلك لإستقبال العام الدراسي الجديد 2019 / 2020 ميلادي.

وتطرق المجتمعون إلى إستعداد الإدارة لبدء العام الدراسي الجديد وآلية اعتماد ومنح إذونات مزاولة النشاط المدرسي الخاصة بالمؤسسات التعليمية إلى جانب المدة الإضافية التي تم الإتفاق على منحها بشأن منح إذن المزاولة للمؤسسات التعليمية، حيث أن الإدارة العامة للتعليم الحر هي المسؤول المباشر على منح هذه الإذونات..

من جانبه أطلع بومريز على الخطة المُقدمة من الإدارة العامة للتعليم الحر للعام الدراسي ، مؤكداً على ضرورة الإلتزام بكافة التشريعات القانونية بشأن ضبط العمل بمؤسسات التعليم الحر وذلك تفادياً لوقوع أي خروقات قد تحدث بها..

يشار إلى أن وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة قد نوهت فيما سبق على أنها سوف تعلن عن موعد إنطلاق العام الدراسي الجديد 2019 / 2020.م نهاية شهر سبتمبر الجاري.

The post وزير التعليم بالمؤقتة يتابع خطة العام الدراسي بإدارة التعليم الحُرّ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية