البعثة الأممية تبحث مع بريطانيا الوضع في ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا نيكولاس هامبتون.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بمقوع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء بحث الوضع الراهن في ليبيا والمؤتمر الدولي القادم الذي يجري التخطيط لعقده حول ليبيا.

وكان سلامة، قال خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي إن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس منذ 5 أشهر تسببت في إيقاف العملية السياسية في ليبيا موضحا أن مسألة قصف المطارات الليبية هي مسألة كارثية، داعيا الأمم المتحدة إلى إدانتها.

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