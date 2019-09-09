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البعثة الأممية تبحث مع بريطانيا الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا نيكولاس هامبتون.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بمقوع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء بحث الوضع الراهن في ليبيا والمؤتمر الدولي القادم الذي يجري التخطيط  لعقده حول ليبيا.

وكان سلامة، قال خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي إن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس منذ 5 أشهر تسببت في إيقاف العملية السياسية في ليبيا موضحا أن مسألة قصف المطارات الليبية هي مسألة كارثية، داعيا الأمم المتحدة إلى إدانتها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • هي المصائب كلها من بريطانيا , الاسلاميون لما خسروا الانتخابات دعمتهم بريطانيا ووقفت لجانبهم ، قادتهم يقيمون فيها ، لهم علاقات قوية بالمسؤولين فيها . بالضبط كالاسرائيليين ، أما عامة الليبيين فهم لا علاقة لهم بسياسة بريطانيا ، ورفضوا تسلط الاسلاميين كلهم

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