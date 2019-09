جلالة يؤكد ضرورة توفر بيانات النازحين لتوفير الدعم لهم

المتوسط

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق ” يوسف جلاله”، اليوم الاثنين، على أهمية انسياب البيانات الخاصة بالنازحين بمنظومة قاعدة بيانات النازحين بمركز المعلومات برئاسة الوزراء، حتى يتسنى للجنة العليا لشؤون النازحين دراستها وإصدار توصياتها لتوفير مزيد من الدعم من المجلس الرئاسي.

جاء ذلك في اجتماع عقد مع عضوي مجلس الدولة عن مدينتي مرزق، الجفرة، اللذان استعرضا أمامه آليات الدعم الإنساني للنازحين من مدينة مرزق وسبل توفير الاحتياجات الأساسية لها، وتأكيدهما على ضرورة تسييل المخصصات المالية للبلديات بالمنطقة الجنوبية المتضررة وبلدية الجفرة التي تستضيف النازحين.

