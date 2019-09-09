بحث توفير إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء والمياه

ناقشت اللجنة المشكلة بموجب قرار أمين عام مجلس الوزراء رقم 9 لعام 2019 المشاكل التي تواجه تزويدات الغاز لمحطتي الماء والكهرباء وأسباب الانقطاع المتكررة لإمدادات النهر الصناعي والتيار الكهربائي لبحث الحلول وإيجاد البدائل وذلك خلال اجتماع ضم كلا من المؤسسة الوطنية للنفط، وعدد من شركات الكهرباء، والمياه، ونقل وتوزيع الغاز.

واستعرض خلال الاجتماع العراقيل والصعوبات التي تواجه تزويدات الغاز لمحطات التحلية، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وشدد اللقاء على ضرورة إجراء الصيانة لبعض خطوط نقل الغاز ومحطات تخفيض الغاز بالاضافة إلى الانتهاء من مشروع تزويد محطة السرير بالغاز خلال السنة الجارية ومن جهته كشف عبدالحميد دغمان ممثل المؤسسة الوطنية للنفط عن خطة لرفع الضغط في خطوط نقل الغاز لدعم متطلبات كبار المستهلكين.

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