وزير الحكم المحلي يبحث مع المعداني ملف النظافة في المدينة

ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، مع عميد بلدية سرت مختار المعداني ملف شركة النظافة ببلدية سرت واستقطاع جزء من مخصصاتها من وزاره الحكم المحلي، مؤكدا أن الوزارة مصره على تفعيل القانون 59 وايضاً القرار212 والذي يقضي بنقل اختصاص شركات النظافة للبلديات.

كما ناقش الطاهر التأخر في تسميه المحلات بالرغم من إحالتها منذ فتره طويله، حيث كلف صلاح فطح بضرورة إنهاء هذا الملف وبشكل عاجل.

وبحث المعداني ملف الاصحاح البيئي، مطالبا بضرورة متابعته وتكليف شخص ذو خبره لهذا الملف.

