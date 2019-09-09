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مصادر ليبية تنفي لـ RT مطالبة المشير حفتر بضمانات للانسحاب من محيط طرابلس

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

نفت مصادر ليبية لـ RT، اليوم الاثنين، ما نشرته صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، نقلا عن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بشأن طلب المشير خليفة حفتر ضمانات للانسحاب من محيط طرابلس.

وأكد مصدر مسؤول فى الحكومة المؤقتة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، في مقابلة مع صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، نشرتها الاثنين، إن القائد العام “للجيش الوطني الليبي” المشير أركان حرب، خليفة حفتر، يشترط “ضمانات” لانسحاب محتمل من محيط العاصمة طرابلس.

وذكر سلامة أنه “منذ أسابيع، أصبحت المواقف أكثر واقعية، والقضية ليست جغرافية فقط، فحفتر يشترط ضمانات لانسحاب محتمل من محيط طرابلس”.

وأوضح أن “حفتر يريد ضمانات من القوى الحاكمة في طرابلس، ويطلب تعيينات في مناصب مهمة بالدولة”.

وأضاف سلامة: “في المقابل، هناك أطراف مستعدة للتفاوض مع حفتر مع شرط انسحاب قواته”.

وتابع: “لكن أطرافا أخرى لا ترغب في التفاوض معه، كونها تعتبر حفتر فقد الشرعية في أن يكون صاحب مصلحة في ليبيا بعد انتهاء الصراع”.

ومنذ 4 أبريل الماضي، تشن قوات المشير خليفة حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.

المصدر: RT + صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • وسائل اعلام الاخوان الصهيونية معروف عنها الكذب والتضليل والفبركة وتعكس الحقيقة فتحول انتصارات الجيش الى تقهقر وسحق المليشيات الى تقدم واى واحد عنه ذرة عقل لايشاهد اى قناة تستخف به وتكذب عليه باستمرار وتعتبره حمار واذا كان مشاهيدها من الخوان اصلا اغبياء ويصدقوا اى اكاذيب ويرددوها كالبغبغان حتى لو قالوا لهم ان خليفة حفتر داعشى وربما يقولوا اخوانى او تموله قطرائيل او تركيا والمصيبة ان الاغبياء الخوان يصدقوا اى خزعبلات

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