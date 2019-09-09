بوخطابية يطالب الجهات بتحمل مسؤولياتها تجاه معاناة محطات تحلية المياه بطبرق

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوخطابية، في تصريحات لقناة ليبيا أن ما تعانيه محطة طبرق لتحلية مياه البحر لا يستطيع أحد التهرب منه، مطالبا الشركات والجهات ذات العلاقة بالقيام بأعمالها.
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قناة ليبيا
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
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