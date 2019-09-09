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بوخطابية يطالب الجهات بتحمل مسؤولياتها تجاه معاناة محطات تحلية المياه بطبرق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوخطابية، في تصريحات لقناة ليبيا أن ما تعانيه محطة طبرق لتحلية مياه البحر لا يستطيع أحد التهرب منه، مطالبا الشركات والجهات ذات العلاقة بالقيام بأعمالها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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