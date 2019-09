مدير إدارة الدعم المركزي يتفقد مكتب حراسة ديوان رئاسة الوزراء

المتوسط

قـام مـدير الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عـميد “مـحمد فـتح الله” الـيوم الاثـنين، بـزيارة تـفقدية لـمكتب الـحراسة والـتـأمين ديـوان رئـاسة الـوزراء بـطرابلس, وذلك للــوقوف عـلى ســير الـعمل الأمـني فـي تـأمين الــمقر.

واستمع لـشروح وافـية مـن قـبل رئـيس الـمكتب حـول سـير الـعمل الأمـني والـجهود الـتي يـبذلها أعـضاء الـمكتب فـي حـماية وتـأمين مـقر ديـوان رئـاسة الـوزراء.

وأكـد عـميد “فـتح الله” عـلى دعـم الـمكتب مـن قـبل الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي فـي تـوفير الاحـتياجات الـضرورية مـن أفـراد ومـعدات لإنـجاح سـير الـعمل, مـشدداً عـلى ضـرورة الـضبط والـربط ورفـع أقـصي درجـات الـيقظة والانـتباه بـين جـميع أعـضاء الـمكتب والالـتزام بالزي الـرسمي لأعـضاء هـيئة الـشرطة.

