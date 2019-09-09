مركزي طرابلس: إيرادات الأشهر الثمانية الأولى لهذا العام 36.7 مليار دينار

أعلن المصرف المركزي بطرابلس، أن إجمالي الإيرادات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغ ستة وثلاثين مليارا وسبعمئة مليون دينار ليبي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق أربعة وعشرين مليارا وتسعمئة مليون دينار.

هذا وأوضح المركزي في بيان له اليوم، أن إيرادات الرسوم التي فرضها الرئاسي على مبيعات النقد الأجنبي، منذ بداية العام الجاري إلى نهاية أغسطس الماضي، بلغت أربعة عشر مليارا وتسعمئة مليون دينار، كما أوضح المصرف أن قيمة الإنفاق المذكورة لا تشمل مرتبات شهر أغسطس الماضي، لعدم ورودها إلى المصرف من وزارة المالية قبل إعداد البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا