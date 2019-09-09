قطع الكهرباء عن مناطق ببنغازي بسبب أعمال التطوير

أعلنت إدارة التحكم الجهوي الشرقية بالشركة العامة للكهرباء، فصل التيار عن سبع مناطق ضمن بلدية بنغازي لثماني ساعات يوميا، ابتداء من يوم الثلاثاء ولمدة أسبوع.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أنها تقوم باستكمال تجديد دوائر الضغط العالي مئتين وعشرين كيلو فولت، الرابطة بين محطة اجدابيا ومحطة جنوب بنغازي، الأمر الذي أدى إلى تقاطع بعض المغذيات بهذه الدوائر.

وأشارت الشركة إلى أن عملية قطع التيار الكهربائي ستتم بغرض سحب أسلاك الضغط العالي فوق المغذيات المتقاطعة، من أجل تطوير شبكة نقل الطاقة بالمنطقة الشرقية لمواجهة أحمال فصل الشتاء.

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