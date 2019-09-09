وزارة الحكم المحلي: مصرون على نقل اختصاص شركات النظافة للبلديات

التقى وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر عميد بلدية سرت مختار المعداني لبحث ملف شركة النظافة ببلدية سرت واستقطاع جزء من مخصصاتها من وزاره الحكم المحلي.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن الوزير شدد على إصرار الوزارة على تفعيل القانون 59 وايضاً القرار212 والذي يقضي بنقل اختصاص شركات النظافة للبلديات.

وجرى خلال اللقاء بحث ملف الاصحاح البيئي وضرورة متابعته وتكليف شخص ذو خبره بهذا الملف كما جرى بحث التأخر في تسميه المحلات بالرغم من إحالتها منذ فتره طويله وتكليف صلاح فطح بضرورة إنهاء هذا الملف وبشكل عاجل.

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