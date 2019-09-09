مؤسسة الطاقة الذرية وجهاز الطاقات المتجددة يعرضان صعوبات إنتاج الكهرباء من مصادر بديلة

استعرضت مؤسسة الطاقة الذرية وجهاز الطاقات المتجددة المشاكل والصعوبات التي تعترضهما في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر بديلة لسد العجز الحاصل في إنتاج الطاقة محليًّا، خلال اجتماع عُـقد صباح اليوم الإثنين، مع اللجنة المشكلة بموجب قرار أمين مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2019.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس ضم كلًّا من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية، ورئيسي مجلسي إدارتي الشركة العامة للكهرباء، والجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.

وأوضحت أن الاجتماع «تركز حول إيجاد الحلول والبدائل لإنتاج الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية»، وخصص لمناقشة «الخطوات التي يجب اتخاذها لإنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية والذرية والرياح، واستعرضت خلاله مؤسسة الطاقة الذرية وجهاز الطاقات المتجددة المشاكل والصعوبات التي تعترضهما في إنتاج الطاقة».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق على الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة من أجل الوصول إلى إعداد مقترح لإنشاء جسم يعنى بإنتاج الطاقة، والتأكيد على الاتجاه للاستثمار في مجال الطاقة».

يشار إلى أن اللجنة المشكلة بموجب قرار أمين عام مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2019 معنية بمتابعة تحديد أسباب الانقطاع المتكرر لإمدادات مياه النهر الصناعي والتيار الكهربائي وإيجاد الحلول والبدائل.

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