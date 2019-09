الوطنية للنفط تناقش نشاطات شركة زلاف ومشاريعها المستقبلية

المتوسط

عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس الاجتماع الفني الثاني للعام الجاري بين المؤسسة وشركة زلاف لإنتاج واستكشاف النفط والغاز، لمناقشة نشاطات الشركة وبرامجها الحالية، إضافة إلى مختلف المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها في المستقبل بهدف زيادة الانتاج والنهوض بالاقتصاد.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاستراتيجية العامة للشركة، والاستعدادات الفنية واللوجستية لوضع حقل إيراون (م ن 200 ) على الإنتاج باستخدام معدات الإنتاج المبكر في الربع الرابع من عام 2020.

كما تم استعراض معدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب للعشر سنوات القادمة، ومناقشة المخطط المقترح لتطوير الاكتشافات الغازية والنفطية بالامتياز م ن 210، إضافة إلى مختلف التحديات التي تواجه الشركة فيما يتعلق بتطوير حقل شادار.

وتطرّق الحضور إلى برامج التنمية المستدامة المزمع تنفيذها في المناطق القريبة من الحقول المستهدفة بالتطوير والاستغلال، والميزانيات المعتمدة في 2019 والمقترحة لعام 2020.

