رئيس هيأة الرقابة الإدارية يبحث سيّر العمل بالإدارات والمكاتب

البيضاء 09 سبتمبر 2019 (وال)- عقد رئيس هيأة الرقابة الإدارية الأستاذ عبد السلام الحاسي اليوم الإثنين، اجتماعًا ضم مديري الإدارات والمكاتب بالهيأة.

وأكد الأستاذ عبد السلام الحاسي خلال الاجتماع الذي عقده بمقر الهيأة في البيضاء، على إن الهيأة هي صمام أمان، ولابد من تكاثف الجهود لرصد المخالفات والحفاظ على المال العام .

وأوضح الأستاذ عبد السلام الحاسي أن “الملاحظات الواردة في التقرير السنوي للهيأة تم أحالتها للحكومة، ولابد من دراسة الردود التي يتم موافاتنا بها والرد عليها وفق القانون، وأننا نتمنى أن يتم معالجة جميع الملاحظات، من أجل أن تؤدي الحكومة دورها المناط بها لخدمة المواطن في هذه الظروف التي تمر بها البلاد” .

وشدّد الحاسي على ضرورة متابعة وإنجاز الملفات المهمة التي لها علاقة مباشرة بالمواطن، مثل عقود الكهرباء، ومشاريع لجنة أعمار بنغازي، ولجنة أزمة الجنوب، ومشاريع المياه، والتأكد من وجود الإجراءات القانونية وسلامتها، في المشاريع التي تقوم الحكومة بتنفيذها . (وال- البيضاء) ع ع

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