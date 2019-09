المصرف المركزي يكشف عن إجمالي الإيرادات منذ بداية 2019

أعلن مصرف ليبيا المركزي إجمالي الإيرادات في ليبيا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي.

وأوضح المصرف في نشرته الشهرية أن الإيرادات النفطية المقدرة بلغت 17.6 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 20.2 مليار دينار بفائض 2.6 مليار دينار مضيفا أن الإيرادات المقدرة للضرائب بلغت 800 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 571 مليون دينار بعجز 229 مليون دينار.

وأشار المصرف إلى أن إيرادات الجمارك المقدرة بلغت 533 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 110 مليون دينار بعجز 390 مليون دينار وبين المصرف أن أرباحه المقدرة بلغت 200 مليون دينار فيما بلغت الأرباح الفعلية 125 مليون بعجز 75 مليون دينار.

ولفت المصرف إلى أن الإيرادات المقدرة لبيع المحروقات بالسوق المحلي بلغت 533 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 125 مليون دينار بعجز 408 مليون مشيرا إلى أن الإيرادات المقدرة لرسم الخدمات وغيرها بلغ 500 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 418 مليون دينار بعجز 81.8 مليون دينار.

وبحسب المصرف المركزي بلغت الإيرادات النفطية والسيادية تقديريا 20.7 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 21.8 مليار دينار بفائض 1.1 مليار دينار وبلغت الإيرادات التقديرية لرسوم بيع النقد الأجنبي 10.5 مليار دينار بينما بلغت الإيرادات الفعلية 14.9 مليار دينار بفائض 4.4 مليار دينار.

