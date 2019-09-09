دولة رئيس مجلس الوزراء يجري زيارة تفقدية لبلدية أجدابيا

أجدابيا 09 سبتمبر 2019 (وال) – أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني أمس الأحد زيارة إلى بلدية أجدابيا وذلك لبحث أوضاعها وتفقد مشاريع الحكومة القائمة حاليا والمشاريع المزمع تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

ورافق دولته خلال الجولة السادة أعضاء مجلس النواب الأستاذ إدريس عبدالله المغربي، والأستاذ بدر النحيب، و وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، و وزير الحك المحلي الدكتور عادل الزايدي ورئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة السيد جمعة الفاخري، والناطق باسم الحكومة السيد حاتم العريبي إضافة لعدد من المسؤولين.

وتجول دولته بعدد من مشاريع بلدية أجدابيا، وتوقف على أعمال الرصف والبنية التحتية لعدد من الطرقات العامة إضافة إلى مشاريع الصيانة والإنشاء التي استهدفت المقرات العامة للدولة.

وعقد دولته بمقر بلدية أجدابيا اجتماعا موسعا حضره رئيس المجلس التسييري للبلدية السيد أمبارك المنفي، وأعضاء المجلس التسييري، إضافة إلى حكماء ومشايخ وأعيان بلدية أجدابيا.

وثمن الحاضرون دور دولة رئيس مجلس الوزراء في تسهيل كافة المشروعات التي استهدفت بلدية أجدابيا، مؤكدين دعمهم التام للحكومة المؤقتة ولرئيسها السيد عبدالله الثني.

من جانبه أكد دولة رئيس مجلس الوزراء سير مشاريع البلدية بالصورة المثلى، مؤكدا أن الحكومة ستشرع في تنفيذ العديد من المشروعات لصالح البلدية خلال الأيام القليلة المقبلة. (وال – أجدابيا)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال