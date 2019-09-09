رئيس لجنة الخارجية بالنواب: ذكري وفاة السفير الأمريكي ستظل في ذاكرة الشعب الليبي

طبرق 09 سبتمبر 2019 (وال) – أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الدولي يوسف إبراهيم أن ذكري وفاة السفير الأمريكي “كريستوفر ستيفتس” ودعمه للقضايا الشعب الليبي وتطلعاته للحرية والديمقراطية ستظل دائما في ذاكرة الشعب الليبي .

واستذكر العقوري في بيان له اليوم الحادث المؤسف الذي وقع في مثل هذا اليوم في العام 2012 والذي أدي إلى وفاة السفير “ستيفتس” أثر هجوم غادر على مقر القنصلية الامريكية بالمدينة، أثناء زيارة غير رسمية كان يعد أثنائها لافتتاح مركز ثقافي ومستشفى بالمدينة.

وأوضح البيان أن المجموعات الإرهابية انتهزت حالة الفراغ الأمني في أعقاب ثورة فبراير عام 2011 لتنقيد مخططها الإجرامية في الهجوم على مقر السفارة.

وتمني رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس بعد ظهور كافة ملابسات القضية أن لا تؤثر على تعزيز العلاقات الليبية الامريكية واستئناف ما بدأه السفير الراحل والاستفادة من الخبرات الأمريكية في شتى المجالات والتي ستعود على شعبينا وبلدينا بالأزهار والنماء .

وأكد العقوري في بيانه “اليوم عاد الأمن والاستقرار إلى بنغازي وتمكنت بفضل تضحيات سكانها وكل من ساندهم ومجهودات القوات المسلحة من طرد المجموعات الإرهابية التي حاولت أن تتخذ منها معقلا لأنشطتها الإجرامية.

العقوري أوضح أن جيشنا الوطني قاتل ولا يزال الإرهاب نيابة عن العالم وبإمكانياته المتواضعة وبمساندة شعبنا الذي أعلن رفضه ذلك الفكر المتطرف وكل من يرتبط به. (وال – طبرق)

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