لجنة الخارجية بالبرلمان تؤكد عودة الاستقرار لبنغازي

المتوسط

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف إبراهيم، البيان أن المجموعات الإرهابية انتهزت حالة الفراغ الأمني في أعقاب ثورة فبراير عام 2011 لتنفيذ مخططها الإجرامية في الهجوم على مقر القنصلية الأمريكية في بنغازي، واغتيال السفير “كريستوفر ستيفتس”.

وأوضح إبراهيم في بيان له اليوم، بمناسبة ذكرى وقوع الحادثة في 2012، “اليوم عاد الأمن والاستقرار إلى بنغازي وتمكنت بفضل تضحيات سكانها وكل من ساندهم ومجهودات القوات المسلحة من طرد المجموعات الإرهابية التي حاولت أن تتخذ منها معقلا لأنشطتها الإجرامية”.

وأمل ألا تؤثر تلك الحادثة على تعزيز العلاقات الليبية الامريكية واستئناف ما بدأه السفير الراحل والاستفادة من الخبرات الأمريكية في شتى المجالات والتي ستعود على شعبينا وبلدينا بالأزهار والنماء .

