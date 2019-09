المتوسط

أعلن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية لهذا العام هي 78.26%.

وأوضح في بيانات عاجلة نشرتها صفحة الوزارة على فيسبوك، أنه اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 م. من مقر مركز الامتحانات الوطني، مضيفا أن الوزارة ستطلق اليوم الموقع الالكتروني رسمياً عبر صفحة الوزارة.

