خلال لقائه بنواب طرابلس .. جويلي يستعرض انتصارات قوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قدم آمر المنطقة العسكرية الغربية التابع لقوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا، أسامة جويلي، اليوم الإثنين، تقرير مفصل حول الوضع الميداني لقوات الوفاق خلال جلسة لمجلس النواب المنعقد في طرابلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الدفاع والأمن القومي بنواب طرابلس، بجويلي، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب ومجموعة من أعضائه.

واستعرض جويلي، بحسب بيان نشره نواب طرابلس، “الانتصارات” التي حققها قوات الوفاق والقوات المساندة له، متطرقا إلى بعض ملامح رؤية القادة العسكريين لمرحلة ما بعد حسم المعركة.

ويأتي هذا اللقاء بعد معارك عنيفة استمرت ليومينشنتها قوات الجيش الوطني التابعة للمشير حفتر .

وكشف المسؤول الإعلامي التابع لـ اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، أن جميع المناطق تشهد بعض المناوشات بين الحين والآخر اليوم الإثنين، وذلك عقب شن سلاح الجو ساعات الفجر الأولى لضربات جوية استهدفت تمركزات للمجموعات المسلحة في مناطق الكريمية كوبري السواني اليرموك جنوب طرابلس.

ولفت الخرطوش إلى أن قوات الجيش الليبي تواصل تقدمها بخطوات ثابتة في ثلاث محاور، ولم تخسر نقطة واحدة في جميع التمركزات.

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