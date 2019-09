اختطاف صحفي مجري من العاصمة طرابلس

المتوسط

أكد مصدر مسؤول في حكومة الوفاق، اختطاف صحفي مجري الجنسية يدعى «Szabó Gergely Hoang Viet» مساء أمس الأحد، من فندق «النهر»، بالقرب من مسجد أبورقيبة وسط العاصمة طرابلس، موضحًا فرار مرافقه الليبي الجنسية أحمد عبدالسلام الدروقي، إلى تونس.

وكشف المصدر نفسه، عن وجود حالة من الارتباك في وزارتي الداخلية والخارجية بالوفاق، متوقعا أن تكون جهات إسلامية متطرفة وراء عملية الاختطاف التي وصفها بـ«المحترفة»، إذ جرى إنهاء الحجز الفندقي والمغادرة ولم يعثر على شيء من متعلقاته الشخصية داخل غرفته الفندقية.

وظهر الصحفي المجري في فيديو يرافقه أحد قادات الميليشيات المسلحة وسط العاصمة طرابلس وهو يطالب بالتكبير.

