وزير “عدل الوفاق” يلتقي ممثلي مجالس التوفيق والمصالحة في طرابلس

استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق بمكتبه بديوان الوزارة بطرابلس اليوم الاثنين الموافق مع عددا من ممثلي مجالس التوفيق و المصالحة في مدينة طرابلس الكبرى.

واستمع وزير العدل بحكومة الوفاق الى ملاحظاتهم حول طبيعة التحديات التي تواجههم في أداء مهمتهم النبيلة المتمثلة في الصلح و رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد و ثمن جهودهم المبذولة في هذا الشأن.

تطرق الاجتماع إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المجالس في مجال تسهيل عمل اللجنة المشتركة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان و التي تباشر عملها في وزارة العدل وكذلك إمكانية إشراك هذه المجالس في الندوات والمناشط التي تقوم بها الوزارة خاصة تلك المتعلقة بموضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

