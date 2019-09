المتوسط:

أكدت قناة العربية الإخبارية ، أن قوات الجيش قامت بقصف مواقع قوات الوفاق في سيدي فرحات جنوب طرابلس.

وكانت قوات الوفاق قد أعلنت عن توجيه 5 ضربات جوية قتالية ضد مواقع عسكرية تابعة للجيش حيث استهدفت آليات عسكرية.

