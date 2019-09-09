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مسؤول عسكري بالوفاق : سيتم استخدام القوة مع المدن التي تشكل مخاطر على الوفاق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الوفاق، ناصر القايد، إن الجميع على علم بأن الحروب مُدمرة جدًا، مُناشدًا جميع المدن باتخاذ الطريق السليم للتفاوض مع ما وصفه بـ”الجيش الليبي” التابع لحكومة الوفاق.

القايد أضاف – في تصريحات صحفية – أنه إذا شكلت هذه المدن أي مخاطر على قوات الوفاق، سيتم استخدام القوة معها، مُبينًا أن قوات الكرامة لم يعد لديها القدرة على المحافظة على الأماكن المُسيطرة عليها.

وقال إن قوات المشير حفتر تحاول الحفاظ على الأماكن التي تحت سيطرتها، حتى تضطر حكومة الوفاق للجلوس في مفاوضات وحوار معها، مُبينًا أنه في حالة انهزامها ستًصبح غير صالحة للحوار.

يذكر أن القائد العام لقوات الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أعلن في أبريل الماضي، إطلاق عملية ”طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع،  في الرابع عشر والسادس عشر من أبريل الماضي بمدينة غدامس.

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  • دائما كلام الخوان مقلوب فهم من لم يعد لديهم اى قوة ويلهثون حول وقف اطلاق قبل السقوط الكبير لهم بدليل انهم اعلنوا عن المعركة الكبرى وبداية ساعة الصفر وانهم سبدحروا قوات حفتر وبعد 5 ساعات من ساعة الصفر راينا المستشفيات فى مصراطة وطرابلس ولم يتقدموا شبر واحد بل على العكس خسروا مواقع جديدة ونحن الان فى انتظار ساعة السفر للجيش الوطنى الى ساحة الصفر ساحة الشهداء ونقول السفر وليس الصفر لانها ستكون مثل اى سفرية دخول امن بعد سحق المليشيات داخل المصيدة المنصوبة والصيد وفير هانت وبانت بشائر النصر للجيش الوطنى

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  • انتهى الدرس ياغبى فمليشيات مصراطة مكسحة وتصرخ من كثرة القتلى وراينا احد مشاخخ مصراطة شبه الخنزير ضخم الجثة وبجلس بجواره بورص مصراطى يتهم اهالى طرابلس بانه قطيع لانهم لم ينصروا ما يسميه ثورة وهو فى الاصل خيانة للوطن عندما يحارب مصراطى خسيس جيش بلده لصالح قطرائيل وتركيا وانتم القطيع لانكم بلا عقل جلبتم لمصراطة العار والاحتلال الايطالى والتركى لنشر الفوضى واستعباد الشعب الليبى وتسليم ليبيا لتحكمها موزه انقلابية قطر جعلت بغلها وبعلها حمد يقلب ابوه ثم انقلب ابنها المدلل تميم على حمد ولم بنتظر موته ليخلفه ابنه الاكبر جوعان وهو متخلف عقلى

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  • يا قايد …هو انت من اى ( حفره ،) طلعت…!!؟
    هو انت فى من تهدد…!!؟
    أنت تهدد فى شعب مصمم على مساندة الجيش …!! أم تهدد فى خيال وكابوس ظاغط عليك…!!؟
    ريح روحك ومتخليش الناس تظحك عليك…!! إللى يعيش يعيش بكرامة وعزة نفس … مش بالقواده.

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