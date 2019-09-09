مسؤول عسكري بالوفاق : سيتم استخدام القوة مع المدن التي تشكل مخاطر على الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الوفاق، ناصر القايد، إن الجميع على علم بأن الحروب مُدمرة جدًا، مُناشدًا جميع المدن باتخاذ الطريق السليم للتفاوض مع ما وصفه بـ”الجيش الليبي” التابع لحكومة الوفاق.

القايد أضاف – في تصريحات صحفية – أنه إذا شكلت هذه المدن أي مخاطر على قوات الوفاق، سيتم استخدام القوة معها، مُبينًا أن قوات الكرامة لم يعد لديها القدرة على المحافظة على الأماكن المُسيطرة عليها.

وقال إن قوات المشير حفتر تحاول الحفاظ على الأماكن التي تحت سيطرتها، حتى تضطر حكومة الوفاق للجلوس في مفاوضات وحوار معها، مُبينًا أنه في حالة انهزامها ستًصبح غير صالحة للحوار.

يذكر أن القائد العام لقوات الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أعلن في أبريل الماضي، إطلاق عملية ”طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، في الرابع عشر والسادس عشر من أبريل الماضي بمدينة غدامس.

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