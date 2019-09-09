فخامة رئيس مجلس النواب يبحث مشاكل بلدية طبرق

طبرق 09 سبتمبر 2019 (وال)- قام فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الإثنين، بزيارة لبلدية طبرق.

هذا وعقد فخامته عقب زيارته اجتماعًا ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، والسادة أعضاء المجلس التسييري للبلدية، ومدير أمن طبرق عميد ميلود جواد، وعدد من المسؤولين من أجهزة الأمنية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني بطبرق، وعضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد.

وأطلع فخامة رئيس مجلس النواب على أهم المشاكل التي تواجهها البلدية والأهالي، والتي تأتي في مقدمتها مشكلة مياه الشرب بالمدينة، وكذلك الصرف الصحي، وكافة المشاريع الخدمية المتعثرة، والتي تمثل حاجة ملحة للمواطنين في المدينة.

وأطلع فخامة رئيس مجلس النواب على الوضع الأمني في مدينة طبرق، واستمع إلى المشاكل والمعوقات التي تواجهها مديرية أمن طبرق، خاصة فيما يخص ملف التهريب والهجرة غير الشرعية.

وأشاد فخامته بمدينة طبرق وأهلها، الذين احتضنوا مجلس النواب في ظروف صعبة في تاريخ الوطن، وقدموا كامل الدعم للسلطة التشريعية في البلاد.

وتعهد فخامته بحل كافة المشاكل التي تعانيها المدينة، من خلال الحكومة الليبية المؤقتة.

وبدوره، قدّم مدير المشروعات المهندس ناصر شرح البال، شرحًا وافيًا عن هذه المشاريع والمشاكل والمعوقات التي تواجهها البلدية. (وال- طبرق) ر ع/ ر ت

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