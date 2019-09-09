المنظمة الدولية للهجرة تقدم مساعدات للمهاجرين بمركز إيواء طبرق

قدمت المنظمة الدولية للهجر ( IOM ) صباح اليوم الإثنين، شحنة مساعدات غير غذائية إلى مهاجرين غير شرعيين بمركز إيواء طبرق شرق البلاد.

وقال مندوب المنظمة في طبرق، سامر الشريف لـ«بوابة الوسط»، إن المساعدات المقدمة للمهاجرين بمركز إيواء طبرق تتكون من (فراش وبطانية ووعاء مستلزمات شخصية يحتوي على مناشف وصابون وشامبو وعطر وليفة جسم ومرطب جسم وفرشاة أسنان ومعجون وغيرها من المستلزمات الشخصية للنظافة)».

وأضاف الشريف أن عدد المهاجرين غير الشرعيين المستفيدين من هذه المساعدات يبلغ نحو «55 مهاجرًا»، مؤكدًا أن المنظمة الدولية للهجرة تسعى لتوفير كافة المستلزمات، خاصة مواد التنظيف وملابس خاصة بالمهاجرين غير الشرعيين.

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