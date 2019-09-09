عاجل .. اختطاف صحفي مجري من أحد فنادق طرابلس

طرابلس 09 سبتمبر 2019 (وال)- اختطف بالعاصمة طرابلس، صحفي من الجنسية المجرية، من قبل مسلحين وفرار مرافقه ليبي الجنسية.

هذا وأكد مصدر أمني – لموقع “الساعة 24” – الإلكترونية رفض إفصاح عن هويته لدواع أمنية – اختطاف صحفي مجري الجنسية يدعى “Szabó Gergely Hoang Viet” مساء أمس الأحد من فندق النهر بالقرب من مسجد أبورقيبة بوسط طرابلس.

وأوضح المصدر ذاته أن مرافق الصحفي وهو الليبي الجنسية ويدعى أحمد عبد السلام الدروقي إلى الدولة الجارة تونس.

وأشار المصدر ذاته إلى حدوث حالة ارتباك في وزارتي الداخلية والخارجية بحكومة الوفاق المرفوضة، معتقدًا أن جهات إسلامية متطرفة وراء عملية الاختطاف التي وصفها بـ “المحترفة”، إذ جرى إنهاء الحجز الفندقي ومغادرة، ولم يعثر على شيء من متعلقاته الشخصية داخل غرفته الفندقية.

وكان الصحفي المجري قد ظهر في وقت سابق – في تسجيل فيديو – يرافقه أحد قادة الميليشيات الإرهابية بوسط طرابلس، وهو يطالب فيه الصحفي المجري بالتكبير “الله أكبر .. الله أكبر”. (وال- طرابلس) ع ع

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