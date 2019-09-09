وضع حجر الأساس لإنشاء وتحوير مستشفى الصابري ببنغازي

وضع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الإثنين حجر الأساس لإنشاء وتحوير مستشفى الجمهورية بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي، والذي تعرض للدمار بسبب تحصن الجماعات الإرهابية به فترة سيطرتهم على المنطقة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه من المقرر تنفيذ المشروع خلال 10 أشهر بإشراف شركة الخدمات النفطية.

وأكد الثني أن مدينة بنغازي فقدت أكثر من 2000 سرير من القدرة الاستيعابية لمستشفيات بنغازي بسبب حربها على الإرهاب، لافتا إلا إلى أن هذا المشروع سيؤدي لسد العجز الناتج عن دمار المستشفى.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس وزير الحكم المحلي، بالحكومة المؤقّتة، عادل عوض الزائدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

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