فيديو| وضع حجر أساس مستشفى الجمهورية ببنغازي

بنغازي-العنوان

قام رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الإثنين، بوضع حجر الأساس لإنشاء وتحوير مستشفى الجمهورية بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي، والذي تعرض للدمار بسبب تحصن الجماعات الإرهابية به فترة سيطرتهم على المنطقة.

وبحسب الصفحة الرسمية للحكومة بـ “فيسبوك” يأتي وضع حجر الأساس لهذا المشروع الحيوي الهام وفقا لنص الاتفاق مع شركة الخدمات النفطية التي ستشرف على تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز العشرة أشهر.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس وزير الحكم المحلي، بالحكومة المؤقّتة، الدكتور عادل عوض الزائدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، إضافة لعدد من المسؤولين.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن وضع حجر الأساس هو فخر لأهالي المدينة ولتضحيات الشباب المساند ودور القوات المسلحة العربية الليبية، متمنيا دوام الاستقرار للمدينة.

وثمن الثني دور كل من ساهم في تحرير بنغازي، وكذلك الطاقم الطبي بالمستشفى.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مدينة بنغازي فقدت أكثر من حوالي ألفين سرير من القدرة الاستيعابية لمستشفيات بنغازي بسبب حربها على الإرهاب، لافتا إلا أن هذا المشروع سيثمر سد العجز في النقص الذي تسبب فيه دمار المستشفى.

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