وزارة التعليم في حكومة الوفاق تنشر تفاصيل و رابط نتائج الشهادة الاعدادية للعام 2019/2018

اعتمد وكيل الوزارة ( الدكتور. محمد انوير ) اليوم الاثنين نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للدور الأول للعام الدراسي 2018 / 2019م بنسبة نجاح بلغت (78.26 % ).

وفي كلمة للوكيل بالمناسبة هنأ الطلبة الناجحين متمنياً لهم التوفيق في مشوارهم الدراسي داعيا الطلاب الذين لم يجتازو الدور الأول إلى إغتنام فرصة الدور الثاني والاستعداد له مبكراً للحاق بزملائهم خلال هذا العام متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وأشار مدير المركز الوطني للامتحانات ( د. محمود البوعزي ) بأن الطلبة المتقدمون للامتحانات كان عددهم نحو ( 89,000) ألف طالب وطالبة، الناجحون ( 69,461) طالب وطالبة، والطلبة الذين لديهم دور ثان ( 19,309) طالب وطالبة.

كما أثنى على الجهود المبذولة من قبل كافة العاملين بقطاع التعليم والموظفين بالمركز الوطني للامتحانات ومكاتبه بالمناطق والفنيين بالشركة القائمة على تشغيل منظومة التصحيح الإلكتروني لإظهار النتائج.

يذكر أن امتحانات الدور الثاني (الشهادة الإعدادية) بإمكان الطلبة الذين لم يحالفهم النجاح في الدور الأول الاشتراك في امتحانات الدور الثاني للصف التاسع وفي جميع المواد.

وفيما يلي رابط نتائج الصف الثالث الاعدادي في ليبيا لعام 2019 / نتيجة الشهادة الاعدادية

أو من الرابط التالي:

https://bit.ly/30fla0S

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