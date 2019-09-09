رئيس الوزراء الإيطالي: إعادة استقرار ليبيا «أولوية»

وصف رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إعادة الاستقرار إلى ليبيا بـ«الأولوية» لحكومته الجديدة، وذلك في خطاب ألقاه اليوم الإثنين أمام مجلس النواب في العاصمة روما قبل التصويت على منحها الثقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقال كونتي: «إن التزامي المتواصل والشخصي لتحقيق الاستقرار في ليبيا يؤكد مستوى الأولوية التي نوليها لهذه المنطقة من العالم، التي زرتها كثيرًا من أجل تشجيع لقاءات وعلاقات سياسية مثمرة».

وأضاف: «لكن بالتأكيد التزامي الشخصي لن يتوقف عند الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط. في الواقع، أعتزم مواصلة إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لأفريقيا، سواء من خلال زيادة تعزيز الحوار على أعلى المستويات، أو من أدائي دور المترجم في أوروبا للدور الإيجابي الذي بوسع القارة القيام به في الديناميات الدولية».

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي شكل حكومة ائتلاف جديدة مع حزب «خمس نجوم» والحزب الديمقراطي، بعد انهيار التحالف السابق الذي كان من بين أعضائه نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني.

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