بنغازي تستضيف مهرجان التذوق بمشاركة أكثر من 25 شركة ليبية وعربية وعالمية

تستضيف مدينة بنغازي خلال الفترة من 17 وحتى 19 من سبتمبر الجاري فعاليات النسخة الثانية من مهرجات التذوق، بمشاركة عدد كبير من الطهاة وأكثر من 35 شركة ليبية وعربية وعالمية متخصصة في إنتاج أدوات الطهي.

و قالت رئيسة المهرجان، مي محمد بوشناف، “مدينة بنغازي تستعد لإطلاق النسخة الثانية من مهرجان التذوق الدولي كشاهد ودليل على استقرار الأوضاع في ليبيا وبخاصة في بنغازي التي تنعم بالأمن والاستقرار بعدما فرض الجيش الوطني كامل سيطرته على الشرق الليبي”.

وأضافت بوشناف، أن المهرجان يقام بمشاركة أكبر طهاة العالم العربي، ومنهم الشيف شربيني الذي يتمتع بجماهيرية واسعة بين الذواقة في ليبيا، كما يمثل المهرجان فرصة لتعريف الجمهور بإبداعات الشباب الليبي في مجالات صناعة أجهزة المطابخ وأدواتها، وفي التعريف بالطعام الليبي التقليدي.

