السراج: الجنوب يشكل أهمية بالغة لأمن واستقرار ليبيا

استقبل رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم بمقر المجلس بمدينة طرابلس، وفداً من منطقة الجنوب الليبي يضم حكماء وشيوخ وأعيان سبها وعدد من المدن الأخرى.

وتناول الاجتماع الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية، وأزمة مدينة مرزق، وسبل حل مشكلة النازحين وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم إلى المدينة، والإجراءات اللازمة لتحقيق المصالحة بين المكونات الاجتماعية والثقافية في المنطقة.

وأكد السراج، أن المنطقة الجنوبية تشكل أهمية بالغة لأمن واستقرار البلاد، داعياً الحكماء والشيوخ للاحتكام للعقل، وأن يفوتوا الفرصة على محاولات زرع الفتنة، حفاظاً على وحدة الصف والسلم الأهلي.

من ناحية أخرى بحث الاجتماع ملف الخدمات بالبلديات والمطالب المتعلقة باستكمال مشاريع البنية التحتية.

وجدد السراج التأكيد على أن الأوضاع في الجنوب تقع ضمن أولويات عمل الحكومة، التي ستسخر كافة الإمكانيات المتاحة لحل المشاكل والمختنقات بمرافق البلديات.

