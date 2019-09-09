البعثة الأممية تكشف لبوابة أفريقيا حقيقة التصريحات المنسوبة لسلامة

فندت مصادر من داخل البعثة الأممية، مساء اليوم الاثنين، ما تداول من تصريحات نسبت إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، حول اشتراطات “ضمانات” للقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر للانسحاب من العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر الأممية في تصريحات خاصة لبوابة افريقيا الإخبارية، إن التصريحات التي أدلى بها المبعوث الأممي خلال مقابلة مع صحيفة ليبيراسون الفرنسية، تم اجتزائها وتحريفها من قبل بعض الوسائل الإعلامية، لافتة إلى أن النص الأصلي للمقابلة ليس به أي مشاكل.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد نبهت في وقت سابق عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى ما وصفته بالتحريف المتكرر الذي يقوم عليه البعض لتصريحات رئيس البعثة والممثل الخاص للأمين العام، داعية الجميع إلى مزيد من المناقبية المهنية في نقل الوقائع والتصريحات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا