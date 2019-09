مدير “أمن طرابلس” يلتقي وفد من “هواوي” لمناقشة أزمة انقطاع الكهرباء

المتوسط:

عقد اجتماع فني بديوان مديرية أمن طرابلس برئاسة مدير الأمن والمساعد للشؤون الأمنية وبحضور مهندس جهاد العماري خبير وطني في إطار تفعيل ملف أزمة انقطاع التيار الكهربائي و الطاقة المتجددة مع مندوبين من شركة هواوي الصينية .

وناقش الحضور العديد من النقاط منها كيفية العمل علي تخفيض استهلاك الطاقة باستعمال المصابيح اللد بالمنازل والطرق الرئيسية والفرعية مع الاستفادة من الطاقة الشمسية في ربوع ليبيا على أن يتم ذلك من خلال عرض تقدمه الشركة لمشروع إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بقوة 250 ميغاوات مع تقديم عرض أخر بشأن استيراد عدد مليون مصباح لد إنارة منازل علي ان تكون هذه الأسعار غير قابلة للمنافسة.

