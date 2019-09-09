العقوري: أي مؤتمر يجب أن يراعي المصلحة الليبية ويسعى لرأب الصدع

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، إنه ليس ضد إقامة أي مؤتمر، شريطة مراعاته لمصلحة الدولة الليبية، وأن يسعى لرأب الصدع ووقف نزيف الدم الليبي.

وأكد العقوري في تصريحات لقناتنا أن المصلحة الوطنية تستدعي أن يكون المؤتمر منصفا وموضوعيا، وأن يستبعد كل من حرض أو كانت له علاقة بسفك دماء الليبيين وسرق ونهب أموالهم.

وأضاف العقوري أنه مع الحفاظ على وحدة الوطن وتوحيد الصف وعدم الفرقة، مطالبا المجتمع الدولي باستبعاد الفئات المتورطة، حتى تكون مخرجات المؤتمر مرضية لكل الشعب الليبي.

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