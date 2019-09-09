هيئة الكهرباء بنغازي تتسلم توريدات جديدة استعدادا لفصل الشتاء

أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الإثنين زيارة لمخازن الهيئة العامة للكهرباء ببنغازي لتفقد المخزون الاستراتيجي للشركة وأبرز المواد التي وردتها الحكومة المؤقتة وكذلك الاحتياجات اللازمة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني تفقد كافة مشتملات المخازن من المواد التي تم توريدها حديثا من كوابل كهربائية بطول 1500 كيلومتر، وعدد 329 محول، وعدد 3500 أعمدة انارة، وعدد 5000 رؤوس إنارة كما تضمنت المخازن عدد 110 أبراج إنارة، وعدد 13 محطة جاهزة، إضافة إلى صناديق التوزيع ولوحات بعدد 212 قطعة، وعدد 71 وحدة حلقية، وعدد 851 مانعة صواعق.

واشتملت التوريدات كذلك على 851 من القواطع الهوائية، وعدد 7100 عمود خشبي، وعدد 2800 حامل مخطط، و 110 قطع من أبراج الشد وضمت التوريدات كذلك عدد 1880 علبة توزيع وعدد 2000 قطعة من عوازل الضغط العالي والمنخفظ، إضافة إلى نهايات ووصلات بعدد 2000 قطعة، وأسلاك بطول قدره 3000 كيلومتر.

وأكد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري أن هذه التوريدات من شأنها تعزيز استعدادات الهيئة لاستقبال فصل الشتاء وسد أي عجز قد يطرأ على الشبكة العامة.

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