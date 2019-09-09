مطار الزنتان يستأنف الرحلات بعد انقطاع طويل

حطت في مطار الزنتان اليوم الاثنين أول طائرة ركاب مند بدء العمليات في محيط طرابلس أبريل الماضي.

ووصلت الطائرة التي تعود لشركة الأفريقية في الذكرى الـ20 لتأسيس الشركة، قادمة من مطار بنينا ببنغازي.

وشهد المطار تواجدا كثيفا من المسافرين الذين جاءوا على متن الرحلة، كما أفادت إدارة مطار الزنتان أن 3 رحلات قادمة محجوزة بالكامل بسبب انقطاع الرحلات.

وأكدت إدارة المطار جاهزيتها التامة لتسيير رحلات داخلية وخارجية لسد العجز الحاصل بعد إغلاق مطار معيتيقة الدولي بسبب الأحداث المتلاحقة.

وكما جرت العادة ستسير “الافريقية” رحلتين أسبوعيا وفي نفس مواعيدها السابقة يومي الاثنين والخميس.

بدورها دعت سلطات مطار الزنتان باقي الشركات الناقلة الى العودة لتسيير رحلاتها وتسهيل الخدمات وتقصير المسافات على المواطنين والمرضى.

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