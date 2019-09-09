وزير التعليم بالحكومة المؤقتة يتابع خطة العام الدراسي الجديد بإدارة التعليم الحُرّ‎

عقد وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة فوزي بومريز اليوم الإثنين اجتماع لمتابعة آخر التجهيزات الخاصة بالإدارة العامة للتعليم الحرّ وذلك لإستقبال العام الدراسي الجديد 2019 / 2020.ميلادي ..

وحضر الاجتماع وكيل التربية والتعليم المكلف “خالد سعيد أسبيته” ومدير الإدارة العامة للتعليم الحر “بلعيد جمعة الورفلي” إلى جانب مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة ومدير المكتب القانوني بالوزارة..

وتطرق الاجتماع إلى مجموعة من النقاط كان أبرزها إستعداد الإدارة للعام الدراسي الجديد وآلية اعتماد ومنح إذونات مزاولة النشاط المدرسي الخاصة بالمؤسسات التعليمية إلى جانب المدة الإضافية التي تم الإتفاق على منحها بشأن منح إذن المزاولة للمؤسسات التعليمية، حيث كما هو معروف بأن الإدارة العامة للتعليم الحر هي المسؤول المباشر على منح هذه الإذونات..

من جانبه أطلع الوزير على الخطة المقدمة من الإدارة العامة للتعليم الحر للعام الدراسي مؤكداً على ضرورة الإلتزام بكافة التشريعات القانونية بشأن ضبط العمل بمؤسسات التعليم الحر تفادياً لوقوع أي خروقات بها

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