إطلاق مشروع مستشفى الجمهورية ببنغازي

وضع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الاثنين، حجر الأساس لمشروع إعادة بناء مستشفى الجمهورية في بنغازي بعد أن أزيل مبناه القديم بالكامل نتيجة تضرره من الحرب وتحرير المدينة من الإرهاب.

ويعد مستشفى الجمهورية من أقدم المشافي وأكبرها في بنغازي حيث بني على مساحة قدرها 70600 متر مربع. وحددت مدة إعادة تشييده بمواصفات طبية الحديثة بـ6 ستة أشهر بميزانية تقدر بـ10 ملايين دولار.

يُذكر أنه تم اليوم في بلدية بنغازي توقيع محضر تسليم موقع المشروع بين مدير عام المستشفى ومُمثل الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية وإعتماد رئيس المجلس التسييري للبلدية.

يشار إلى أن الثني حث على سرعة الانتهاء من الإجراءات المستندية المتعلقة بالمشروع ومن أعمال تهيئة موقع المشروع وتسليمه للجهاز بهدف الشروع في التنفيذ.

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