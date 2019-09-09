مشاكل “خليج السدرة” على طاولة اجتماع موسع

عقد أعيان وحكماء بلدية خليج السدرة الممتدة من راس لانوف شرقاً حتى الوادي الأحمر غرباً، اجتماعا موسعا في مقر بلدية خليج السدرة، بحضور عميد بلدية خليج السدرة محمد عمران والنائب عن الدائرة في البرلمان صالح افحيمة.

وناقش الاجتماع المشاكل والمختنقات التي تعاني منها البلدية وفي مقدمة الملفات المطروحة للتباحث طريق مستشفى بن جواد الذي أقر الجميع أهميته ولم ينفذ حتى الآن.

وبحث النائب صالح افحيمة مع الحكماء موضوع الشكوى التي قدمت إلى وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة من قبل مجموعة من حكماء البلدية بشأن استبدال المجلس التسييري الموجود الآن.

وأوضح الأعيان للنائب افحيمة أن من قدموا الشكوى لا يمثلونهم وما هي إلا تصرفات شخصية لا علم لهم بها، واتفقوا مع النائب على بقاء عميد البلدية الحالي وضرورة حلحلة كل المشاكل والمعوقات وحث المسؤولين في جميع الوزارات بضرورة زيارة بلدية خليج السدرة التي تعرضت للعديد من الحروب ولم يتم زيارتها من قبل أي مسؤول بالحكومة، حسب وصفهم.

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