رئيس هيئة الرقابة الإدارية يجتمع بالإدارات ويؤكد مواصلة رصد المخالفات

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي اجتماعا موسعا اليوم بمديري الإدارات العامة والمكاتب.

وأكد الحاسي خلال الاجتماع أن الهيئة هي صمام الأمان، وأنه لا بد من تكاتف الجهود لرصد المخالفات والحفاظ على المال العام، كما أكد أن الملاحظات الواردة في التقرير السنوي للهيئة تمت إحالتها للحكومة المؤقتة، حيث من الضروري دراسة الردود التي ستتم موافاة الهيئة بها، والرد عليها وفق القانون.

وشدد الحاسي على ضرورة متابعة وإنجاز الملفات المهمة التي لها علاقة مباشرة بالمواطن، مثل عقود الكهرباء ومشاريع لجنة إعمار بنغازي ولجنة أزمة الجنوب ومشاريع المياه.

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