أول رد للجيش الوطني على تصريحات “المبعوث الأممي” بشأن تفاوض “حفتر”

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري ، أن “القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لم ولن يفاوض يوما على منصب ، فما يقوم به و ضباط وضباط صف وجنود والقوى المساندة أسمى وارقى من اَي منصب”.

وأضاف المسماري، أن القوات المسلحة ماضية في حربها على الاٍرهاب والجريمة الى أن يتحرر كل تراب الوطن الغالي وينعم اهلنا بالأمن والأمان ويمارسون حقهم الديمقراطي في بيئة آمنة وحياة مستقرة اقتصاديا واجتماعياً.

وجاءت تصريحات المسماري ردا على تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة والتي قال إنها تم تحريفها بأن المشير حفتر طلب التفاوض.

