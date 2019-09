المتوسط:

كشفت قناة العربية الإخبارية عن سقوط قذائف على مطار معيتيقة الدولي رغم توقف حركة الملاحة الجوية فيه.

وكان مطار معيتيقة الدولي قد أعلن تعليق حركة الملاحة الجوية ونقل الرحلات إلى مطار مصراتة وذلك بسبب استمرار قصفه وسط تبادل الاتهامات بين قوات الجيش والوفاق بمسئولية القصف.

