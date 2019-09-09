الصليب الأحمر يُرسل معونات لنازحي مزرق بغات

وصلت شحنة من المعونات الإنسانية الى المخازن الرئيسية للإغاثة التابعة للجنة المركزية لرعاية النازحين، مقدمة من منظمة الصليب الأحمر الدولي لنازحي مرزق الذين لجأوا إلى مدينة تراغن.

واحتوت الشحنة على أصناف من المواد الغذائية خصصت للأسر التي تجاوز عدد الـ300 أسرة، وتم تسجيل الأسماء عليها لضمان مصداقية الاستلام والتسليم.

وتأتي الشحنة في إطار المعونات الدولية التي تسعى المنظمات الدولية والجمعيات الإنسانية والخيرية الخيرية المحلية تقديمها الى أهالي مرزق لتخفيف الآثار المعيشية لنزوحهم من مدينتهم وما قد ينتج عن ذلك من عدم توفر كثير من الاحتياجات الضرورية وفي مقدمتها المواد الغذائية.

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